ABD Ticaret Bakanı: İlaç sektörüne de gümrük vergisi uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı köşeye sıkıştıran ve finans dünyasındaki değerleri altüst eden gümrük vergilerine daha önce muaf tutulan ilaç sektörünü de ekledi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, telefon, bilgisayar ve yarı iletken çiplerin de dahil olacağı yeni gümrük tarifelerinin önümüzdeki aylarda açıklanacağını duyurdu. Lutnick, ABC News'e bağlı Jon Karl ile yaptığı röportajda, söz konusu ürünlerin "kalıcı bir muafiyet kapsamında olmadığını" belirterek, özellikle yarı iletken ürünlerin hedefte olduğunu vurguladı. Açıklamaya göre, elektronik ürünler, çipler ve bilgisayar bileşenleri bu kapsamda vergilendirilecek.

Ticaret Bakanı Lutnick ayrıca bugün yaptığı açıklamada ilaç sektörüne yönelik yeni tarifelerin de gündemde olduğunu ve önümüzdeki dönemde bu alanda da gümrük vergilerinin artırılabileceğini duyurdu.

"İlaçlara yönelik büyük bir gümrük vergisi"

Trump, dört gün önceki bir konuşmasında "Çok kısa bir süre içinde ilaçlara yönelik büyük bir gümrük vergisi açıklayacağız." demişti.

Çoğunlukla etkilenecek ülkeler

Hindistan, ABD'ye en büyük jenerik ilaç ihracatçılarından biri. Jenerik ilaçlar, "orijinal olarak kimyasal patentlerle korunan ürünlerle aynı bileşenleri kullanan markalı ilaçların daha ucuz kopyaları” olarak tanımlanıyor. Bu gelişmelerin ayrıca Novo Nordisk, Bayer ve Sanofi gibi daha çok Avrupalı üreticileri etkileyeceği konuşuluyor.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, dünya ülkelerine ek gümrük vergileri getirerek ülkeyi tekrar zenginleştireceği iddiasını ortaya attı. Yüzde 10'dan yüzde 50'yi kadar 185 ülkeye gümrük tarifesi açıkladı.

Çin ile karşılıklı girdikleri restleşmeler sonrasında Çin'in vergisini yüzde 145'e çıkardı. Çin de ABD'ye yüzde 125 vergi getireceğini bildirdi. Borsalar, petrol düştü, dolar paritesi kayba uğradı. Trump da Çin dışındaki ülkelere vergileri artırmada 90 günlük esneklik tanıdı.