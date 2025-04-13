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Naci Görür'den Amasya depremi açıklaması: Büyük depremin habercisi mi?

Amasya'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Naci Görür'den Amasya depremi açıklaması: Büyük depremin habercisi mi?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya Taşova'da saat 17:43 sularında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu deprem Samsun ve Giresun'dan da hissedildi. 

Naci Görür'den açıklama

Depremin ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Destek-Tasovasi, Amasya’da 4,7 buyukugunde deprem oldu. Deprem KAF’in ana kolu uzerinde. Endise edilecek birsey yok cunku bu kesimde daha once eneji buyuk olcude bosaldi. Daha buyuk bir deprem olmayacaktir. Lokal bir olay. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

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