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AFAD duyurdu: Denizli'de deprem oldu

Denizli'de merkez üssü Güney ilçesi olan 4.0 şiddetinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
İHA
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AFAD duyurdu: Denizli'de deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Denizli'de saat 03.01 sularında deprem meydana geldi.

Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi merkezli depremin şiddeti 4.0 olarak duyuruldu.

Yer kabuğunun 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Çevre illerde de hissedildi

Çevre il ve ilçelerde de hiseedilen depremle ilgili olarak şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Dün gece saat 22.00 sıralarında yine aynı merkezli 2.1 şiddetinde küçük ölçekli bir deprem yaşanan Ertuğrul Mahallesi'nde, 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 03.08'de 2.0 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.

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