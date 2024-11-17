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AFAD duyurdu! Hatay Samandağ'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Hatay Samandağ'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.33 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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