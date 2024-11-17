AFAD duyurdu! Hatay Samandağ'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 9.33 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-11-17
Saat:14:31:17 TSİ
Enlem:36.14194 N
Boylam:36.06056 E
Derinlik:9.33 km
Detay:https://t.co/8VYLxCGN8N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi