  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 24 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 24 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyorBakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyorGündem
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda azalacak, yağış etkili olacak! İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda azalacak, yağış etkili olacak! İşte hava durumu tahminleriGündem

 

Gündem
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: Biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: Biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi
TZOB Başkanı Bayraktar'tan çevre kirliliğine karşı 'milli seferberlik' çağrısı
TZOB Başkanı Bayraktar'tan çevre kirliliğine karşı 'milli seferberlik' çağrısı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar
Erbakan: Hükümetin millete yapacağı en büyük iyilik 2026'da seçim sandığını milletin önüne koymak
Erbakan: Hükümetin millete yapacağı en büyük iyilik 2026'da seçim sandığını milletin önüne koymak
CHP'li Ulaş Karasu'dan Abdullah Güler'e: Senin ucuz tehditlerlerin bize sökmez
CHP'li Ulaş Karasu'dan Abdullah Güler'e: Senin ucuz tehditlerlerin bize sökmez
AFAD duyurdu: Balıkesir sabaha karşı depremle sarsıldı

Deprem Haberleri

AFAD duyurdu: Balıkesir sabaha karşı depremle sarsıldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem