Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında hız sınırları ve trafik işaretlemelerinde başlatılan düzenlemesürecine ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Güncel standartlara göre yeniden değerlendirilip trafikte yeni dönemi başlatacak çalışmalar kapsamında sene sonuna kadar belli güzergâhları tamamlayacaklarını dile getiren Uraloğlu “Belli düzenlemeler yaptık. İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınan bazı kararlarla uygulayacağız. Birçok yerde yaya geçidi vardı. Yaya geçidinde hızı 50’ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Bu açıdan birbirine yakın olanları kapatıp oralara alt ve üst geçitler yapacağız” diye konuştu.

148 milyar liralık kazanç

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı TemelAtma Töreni için gittiği Iğdır’da aralarında Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül’ünde bulunduğu medya temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Zengezur Koridoru’nun bölge için oldukça önemliolduğunu ifade eden Uraloğlu, Orta Koridor ilebirlikte demir yoluyla yapılacak ticaretin, denizyoluna göre ciddi zaman tasarrufu sağlayacağınıbelirtti. Uraloğlu “Sonuçta her türlü alternatifinizin olması lazım. Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimiz zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliyeolarak düşünmüyoruz, aynı zamanda stratejikbir yatırım olarak da düşünüyoruz. Bu koridoryapıldığında Türk dünyasına, Türk Cumhuriyetleri’ne, Uzak Doğu’ya bağlanacak en kestirmeyol olacak. 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi ortaya koyacağız” değerlendirmesinde bulundu.Bakan Uraloğlu ayrıca, Zengezur Koridoru’ndan 30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza kazancı, 2,1 milyar liraiklim kazancı, 3,5 milyar lira zaman kazancı ve 4 milyar lira kara yolu bakım kazancı olmak üzeretoplam 147,6 milyar lira kazanç sağlanacağını hesapladıklarını söyledi.

“Birçok imkan söz konusu”

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre, İzmir İstanbul Otoyolu’nun etrafında 12 organize sanayi bölgesi (OSB) kurulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu ulaşım yolunun lojistik, sanayileşme ve istihdam gibi birçok imkânı daberaberinde getirdiğine vurgu yaptı. Uraloğlu,“Benzer bir süreç Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu DemirYolu Hattı’nda da yaşanabilir mi?” sorusuna ise en azından yeni sanayi tesislerinin İstanbul’da kurdurulmaması noktasında bir irade ortaya koyulduğunu ve Anadolu’da yeni ulaşım projeleriylenakliyenin kolaylaşmasıyla üretim tesislerininde rahatlıkla kurulabileceği cevabını verdi.

Tırlar için yeni düzenleme

Suriye sınırında geçen tırların, sınırda doldurboşalt yapmasına çözüm konusunda da adım atıldığını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Anlaşma yaptık. Suriye’nin bu konudagerekli müracaatları yapıp bizim taraftan izin alması gerekiyor. Onları başlatmadılar henüz.Tabii Suriye’de standart dışı, bakımları düzenliyapılmamış birçok araç söz konusu. Biz ilk etaptastandart dışı araçların gümrükten sonraki ilk ile kadar gelmesine müsaade edeceğiz. Ama standart olan araçların üçüncü ülkelere geçişlerine de müsaade ettik. Aynı şekilde bizim araçlarımızda Suriye’ye oradan Ürdün’e geçecek. Şimdi bu taşımayı daha profesyonel yapabilmek için Ürdün,Suriye ve Türkiye olarak bakanlarla sonbaharda bir araya geleceğiz."

Uraloğlu, Türkiye’nin Suriye’deki kara yolu ve demir yolu çalışmalarına dair ise, şimdiye kadar hareket bölgelerinde birçok işyaptıklarını ve devamıyla ilgili Suriye tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Türkiye’nin ilk etapta Gaziantep’ten Halep’e kadar uzanan ve tamamen tahrip olmuş demiryolunu ayağa kaldırmayı istediğini bildiren Uraloğlu, bu yenilemenin 120 milyon dolarlık bir finansmana ihtiyacı olduğu ve finansmanın dünyadaki kuruluşlar tarafından sağlanması için Suriye ile ortak çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

Hicaz Demir Yolu yapılacak

Uraloğlu, Hicaz Demir Yolu’ndaki belirli bir bölümdeki tahribatın düşük bir finansmana ihtiyacı olduğunu ve buradaki tadilatın Türkiye tarafından yapılacağını da kaydederken, havalimanlarına ilişkin de “Şam Havalimanı’nıyenileme ve büyütme ihalesini Türk şirketlerialdı. Benzer bir süreç Halep’le ilgili de yürüyor. Suriye’nin altyapıdan üstyapıya her şeye ihtiyacı var. Kaynak noktasının çözülmesi lazım”diye konuştu.

Esenboğa Metrosu ihalesi

Ankara’daki metro çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu “Esenboğa Metrosu’nda bir proje revizyonu yapıyoruz. O bizim sorumluluğumuzda. Belediye, bunun bizim tarafımızdan yapılmasını talep etmiş, Cumhurbaşkanı’mız uygun görmüş, bünyemize almışız. Eski bir proje, gözden geçiriyoruz. Bu sene herhâlde bitiririz. Önümüzdeki sene de ihale edebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da deprem tebdirleri

Türkiye’de kara yolları yapım hallerinin deprem yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirildiğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yönetmelikler, yapılacak olan projelerin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla zaten projelerin deprem yönetmeliğine göre yapılması lazım. 2020 yılında bütün ulaştırma yapılarının deprem yönetmeliğinin çıkarılması görevi, enerji nakil hatları, demir yolu, kara yolu, havalimanları, deniz limanları, bunların hepsinin yönetmeliğinin yapılması görevi Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi, tek elden yürütülsün diye. Bütün ilgili kurumların da katılımıyla bu yönetmelik yayınlandı ve hayata geçti. Yapılan her proje bu yönetmeliğe göre yapılıyor ve bu yönetmeliğe göre yapılan her projede otomatikman deprem hassasiyeti dikkate alınarak ihale yapılmış oluyor. Dolayısıyla yeni yapılan hiçbir imalatta bu anlamda bir sıkıntı yok.”

Eski yapıların durumu

Eski yapıların da risk grubuna göre yeni deprem yönetmeliğine göre elden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, “Biz başta İstanbul köprüleri olmak üzere otoyollardaki bu tür yapılardaki deprem tedbirlerinin yüzde 80-90’ını aldık. Mesela, Boğaz köprülerinin hem 15 Temmuz’un hem de FSM’nin bütün askı halatlarını değiştirdik. Dolayısıyla bu anlamda eski ve riskli olanları da bir program çerçevesinde yeniliyoruz. Olası bir depreme karşı ana hatlar gözden geçirildi. Hâlen özellikle İstanbul ya da Marmara Bölgesi’nde devam eden işlerimiz var” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, muhtemel bir İstanbul depreminde ulaşım yollarında oluşacak yoğunluğu azaltmak için bölgede projelerin sürdüğünü hatırlattı.