AFAD duyurdu: Kütahya'da gece yarısı korkutan deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Kütahya'da gece yarısı korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

