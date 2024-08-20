AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre; Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 12.31 sıralarında oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 11 km olarak ölçüldü.