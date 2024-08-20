AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
AFAD'dan alınan verilere göre Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD'dan alınan bilgilere göre; Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 12.31 sıralarında oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 11 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 20, 2024
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-08-20
Saat:12:31:48 TSİ
Enlem:38.27139 N
Boylam:37.7525 E
Derinlik:11 km
Detay:https://t.co/rlHVfphRmF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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