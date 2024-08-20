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AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

AFAD'dan alınan verilere göre Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
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AFAD'dan alınan bilgilere göre; Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 12.31 sıralarında oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 11 km olarak ölçüldü.

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