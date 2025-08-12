AFAD duyurdu: Manisa sabaha karşı depremle sarsıldı
AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 05.47 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 05.47 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 11.56 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Kırkağaç (Manisa)
Tarih:2025-08-12
Saat:05:47:09 TSİ
Enlem:39.23 N
Boylam:27.95944 E
Derinlik:11.56 km
Detay:https://t.co/WVCNDFRZYQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi