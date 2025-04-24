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AFAD verileri: İstanbul'da 266 artçı deprem meydana geldi

 İstanbul'da dün saat 12.49'daki 6,2 büyüklüğündeki depremden bugüne kadar 266 artçı sarsıntı kaydedildi.

Haber Merkezi
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AFAD verileri: İstanbul'da 266 artçı deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen verilere göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

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