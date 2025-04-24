AFAD verileri: İstanbul'da 266 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen verilere göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.