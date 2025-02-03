AFAD’dan deprem ve dezenformasyon uyarısı bir arada

ANKARA (EKONOMİ)

AFAD, 28 Ocak tarihinden itibaren Ege Denizinde depremlerin yoğunlaştığını ve açıklama yaptığı 03 Şubat saat 01.15 dolayı itibariyle sayısının 400’ü geçtiği bilgisini paylaştı. “Deprem Fırtınası” olarak nitelenen yoğunlukta, en büyük depremin 4,8 Mw büyüklüğünde olduğu, Santorini Adası’nın 25 km kuzeydoğusunda artış gösterdiği ve derinliğinin 5-25 km arasında değiştiği; Türkiye’ye en yakın depremin de Türkiye kıyısından 140 km. uzaklıkta olduğu bilgisine yer verildi.

Volkanik aktivite dahil her türlü yönden takip ediliyor

Depremlerin çeşitli ihtimaller yönünden takip edildiği belirtilen AFAD açıklamasında, “2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır. Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği #AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.” denildi.

Dezenformasyon uyarısı

AFAD açıklamasında, dezenformasyon uyarısında da bulunularak, “Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadesine yer verildi.

AFAD açıklamasında deprem yoğunluğunun gösterildiği bir harita yayınlandı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı da AFAD açıklamasını basına duyurdu.