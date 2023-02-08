AFAD’ın deprem bölgesinde çadır dağıtımı sürüyor

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde çadır sağıtımı ve kurulumu çalışmalarına devem ediyor.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre 92 bin 738 AFAD aile yaşam çadırının sevk edilirken 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu ise tamamlandı.

Çadır kurulumu çalışmaları kapsamında Osmaniye’de vatandaşlar üç ayrı alanda AFAD ekiplerince oluşturulan "geçici barınma alanları" ve çadırlarda konaklarken, Malatya’da ise yaklaşık 8 bin çadırın kurulumu ve dağıtımı gerçekleştirildi.