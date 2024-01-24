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Ağır hasarlı 7 katlı bina iş makinesi üzerine çöktü: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Ağır hasarlı 7 katlı bina iş makinesi üzerine çöktü: 1 ölü
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Doğukent Mahallesi'nde ağır hasarlı 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

Bölgeye itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Enkazda kalan iş makinesi operatörü Muhammet Gök'ün (28) kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında Gök'ün cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Gök'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.