AK Parti itiraz etmişti: Beykoz’da oylar yeniden sayılacak!
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AK Parti’nin İl seçim kuruluna yaptığı itirazın kabul edildiğini duyurdu. Beykoz'da iki partinini yaptığı itirazı İlçe Seçim Kurulu reddetmişti. Beykoz'da oylar yeniden sayılacak.
Beykoz’da kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 oyla belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 aldı. AK Parti geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. Beykoz İlçe Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına itirazları reddetti.
İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazların reddedilmesi üzerine AK Parti, İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İtirazlar il seçim kurullarınca, 5 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanacak.