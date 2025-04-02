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AK Parti çalışmalara başlıyor: Nevruz resmi bayram oluyor

AK Parti, Nevruz'un resmi bayram olarak kabul edilmesi için bayramdan sonra çalışmalara başlıyor. Çalışmalara, İYİ Parti'den transfer edilen Kürşad Zorlu'nun öncülük edeceği öğrenildi.

Haber Merkezi
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AK Parti çalışmalara başlıyor: Nevruz resmi bayram oluyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda yaptığı konuşmada 21 Mart tarihinin “Nevruz Bayramı” olarak resmi bayram ilan edileceğini duyurmuş ve Cumhur İttifakı’nın çalışmalara başlayacağını ifade etmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; konuya ilişkin çalışmalar Ramazan Bayramı’nın hemen ertesinde başlıyor.

AK Parti’li kaynaklardan edinilen bilgiye göre; hali hazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olan Nevruz Bayramı’nın, çalışmaların ardından tüm Türk Dünyası’nın ortak bir bayramı olması hedefleniyor. Çalışmalara AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun öncülük edeceği öğrenildi.

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Dr. Ayyüce Türkeş Taş ise söz konusu gelişmenin İmralı sürecine denk gelmesine dikkati çekti. Nevruz’un Türklerin Ergenekon’dan çıkışı olduğunu belirten Türkeş, şunları söyledi:

“Türk Ergenekon Bayramı. Zaten millet olduğumuzun da ispatı. Biz hepimiz Türk milletiyiz. Ortak değerimiz... Beraber aynı bayramı kutluyoruz. Terörist PKK’lılar bu bayramı kendileri sahiplenmeye kalkıp böyle bir ayrılıkçılık yaratabiliyorlar. Hükümetin bunu ne niyetle yaptığını anlamak mümkün değil. Ama maalesef arkasında iyi niyet aramıyoruz. Çünkü hep negatif ve garip şeyler oluyor son zamanlarda ülkemizde.

Nevruz’un resmi bayram olup olmamasının ne önemi var anlamıyorum. Türkiye’de zaten yeteri kadar tatil var. Resmi bayram var. Bu da zaten bahar bayramı. Kutlanıyor. Kutlanmaya devam da edecek. Bu niye böyle ön plana çıkarılıyor anlamak mümkün değil. Topluma gereksiz fitne sokmak bu. Bunların gittiği yol yanlış. Bu 2015’te de denendi. Çok ağır bedeller ödedik. İnşallah bedel ödemeden bu yollardan döneriz."

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