AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den Filistin ve dünya barışı vurgusu

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Uşak programında ilk durağı partisinin il başkanlığında partililerle bir toplantıya katıldı. Gül AK Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, “Bugün dünya yeni bir üçüncü dünya savaşına doğru giderken adaletin yerine gelmesi için söz söyleyen dünyada bir lider var Recep Tayyip Erdoğan. Bir ülke var Türkiye. Bugün Gazze'de yine maalesef çocuklar, bebekler, kadınlar ölürken, ibadethaneler bombalanırken, sessiz kalan dünyaya yine en güçlü sesi ortaya koyan, tavır ortaya koyan bir liderimiz var.

İnsanlık bundan zarar görecek

İşte yarın yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir çalışma için Cumhurbaşkanımız katılacak genel kurul toplantısına. Orada da dünya 5'ten büyüktür diyerek, bu adaletsiz dünyanın, dünyaya bir barış getiremeyeceğini haykıran bir anlayışı Cumhurbaşkanımız ortaya koymuştur. Eğer dünya küresel bir adalete ulaşmak istiyorsa Cumhurbaşkanı'mızın bun çağrıları çok kıymetlidir. Dünya 5'ten büyüktür ve dünya adaletsiz bir şekilde bu tavırlarını sürdürürse insanlık bundan çok büyük bir yara almaya devam edecektir. Ben inanıyorum ki, Türkiye'nin öncülüğünde insanlık yine Gazze'nin, Filistin'in özgür olduğu bir dünyaya doğru evrilmek zorunda. Aksi takdirde insanlık bundan zarar görecektir, dünya barışı göremeyecektir. Filistin'de barış olmadıkça dünyaya barış gelmeyecektir. Bunun inşallah neticesini hep beraber görmek istiyoruz.” dedi.

Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Sürekli ekonomik, siyasal ve demokratik alanda reformlarımızı sürdüreceğiz. AK Parti'nin bu alanda en önemli yaklaşımı yapısal sorunları ve reformlarımı çözmek için kararlıdır. Hem yeni Anayasaya hem de siyasetin daha da demokratikleşmesi anlamında atacağımız adımlar hem de hukuki siyasi reformlarla ülkemizde hem özgürlüğü artıracağız hem de ekonomiyi artıracağız vatandaşımızın her alanında gelişmesi için öncülük yapmaya devam edeceğiz. Burada en büyük gücümüz milletimiz. İşte Uşak'ta bugün biz hep beraber vatandaşlarımızın hemşerilerimizin, esnafımızın, çiftçimizin ve emeklinin sesini dinlemeye geldik. Onlar ne diyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Uşak ve heyetimizin adına hemşerilerimize selamlarımızı sunuyoruz. Burada bulunmaktan bulunduğum memnuniyeti ifade ediyorum” Toplantı konuşmanın ardından basına kapalı devam etti.