AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Özel hakkında suç duyurusu

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, suç duyurusuna ilişkin İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özel'in Bayrampaşa Belediyesine yapılan yolsuzluk operasyonu nedeniyle geçen hafta mesnetsiz ve asılsız iftira niteliğinde sözler sarf ettiğini ifade etti.

Özel'in, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarından birinin CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı'na "Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim" dediği iddiasında bulunduğunu hatırlatan Birdal, bu sözlerin basın yoluyla hakaret ve iftira niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Birdal, "Açıkça ifade ediyoruz ki bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan, siyasi bir manipülasyondan ibarettir. İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Özgür Özel'i vakit kaybetmeden bu beyanıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti fakat atılan iftiranın üzerinden 6 gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları olarak siyaseti iftira ve kara propaganda üzerine inşa etmeye çalışan anlayışa karşı susmayacaklarını söyleyen Birdal, şunları kaydetti:

"Bugün burada il başkan yardımcılarımız ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelerek Özgür Özel hakkında, asılsız ve mesnetsiz iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca, bu iftira ve hakaretten dolayı her bir il başkan yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açılacaktır. Milletimiz müsterih olsun, biz her zaman olduğu gibi siyasetimizi milletimizin değerleri, hizmet ve eser siyaseti üzerine kurmaya devam edeceğiz."