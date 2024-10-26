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AK Parti kongre için delegelere anket yapıyor

İlçe kongreleri öncesi delegelere, ilçe yönetiminde kimleri görmek istediklerini soran AK Parti, listeyi bu taleplere göre şekillendiriyor. Delegelerden, hükümete, teşkilatlara, parti yönetimi ve yerel yönetimlere ilişkin tavsiyelerin de alındığı anket sonuçları rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulacak.

Haber Merkezi
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AK Parti kongre için delegelere anket yapıyor
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AK Parti, ilçe kongreleri öncesi delegelere, "İlçe yönetiminde kimleri görmek istiyorsunuz?" anketi yapıyor.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin, "partinin topyekun milletle beraber yeniden kendini gözden geçirme ve inşa süreci" olarak değerlendirdiği 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda AK Parti Teşkilat Başkanlığınca tamamlanan mahalle delege seçimi ile 12 Ekim'den bu yana devam eden ilçe kongreleri süreciyle eş zamanlı bir dizi çalışma yürütülüyor.

Çalışmalardan ilkini 6 Eylül'de kongrelere zemin oluşturacak "Türkiye Buluşmaları" ile başlatan ve 5 Ekim'de tamamlayan AK Parti Teşkilat Başkanlığı, bu sürece, ilçe kongreleri öncesi delegelere yönelik anket çalışmasıyla devam ediyor.

Bu çerçevede ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile il kongre delegelerinin belirlendiği ilçe kongreleri öncesi delegelere, "İlçe yönetiminde kimi görmek istiyorsunuz?" diye soran parti, listeyi delegelerden gelen taleplere göre şekillendiriyor.

Rapor haline getirilecek

Delegelerden, hükümete, teşkilatlara, parti yönetimi ve yerel yönetimlere ilişkin tavsiyeler ile AK Parti'nin başarısının daha da artırılması için yapılması gerekenlere yönelik öneriler de alınıyor.

Teşkilat Başkanlığı tarafından çalışmanın tamamlanmasının ardından anketlerin sonuçları rapor haline getirilerek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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