AK Partili Faruk Çelik: İsyan etmek sizin mesleğiniz mi?

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, partisinin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çelik, Arhavi'de yapılan HES protestolarını eleştirerek, Maden Genel Müdürlüğü’nün Artvin’de gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirdi.

"İsyan etmek sizin mesleğiniz mi?"

Çelik “Efendim, Arhavi’de maden 'haydi yürüyelim', Arhavi’de HES’ler 'yürüyelim', yürümeyin yazık ayakkabılarınıza diyoruz, yok yine yürüyorlar. Anlamıyorlar, nasıl bir iştir bu ya? Arkadaş, konuşmak varken, karşılıklı istişare varken, sorunlara birlikte çözüm bulmak varken nedir bu inat, ben anlamıyorum. İsyan etmek sizin mesleğiniz mi? Arhavi’de maden yok, olmayacak. 'Yine de yürüyeceğiz', yürü be kardeşim, ne diyeyim ben sana. Bu hastalık halini almış bunlar sizde. Konuş, gel konuşalım. Maden Genel Müdürlüğü’nü Artvin’e getirdik, siz gitmeyin dedim, zahmet etmeyin, hepsini ayağınıza getireceğim dedim. Maden Teknik Genel Müdürlüğü Artvin’e geldi, bütün teknik adamlar oturdu ve şimdi soruları sorabilirsiniz, serbest dedim." diye konuştu.

"Bu konuda başka şeyler de var, ama şimdi söylemiyorum"

Çelik, Artvin’de yüzde 72 maden sahası olduğu iddialarına da "Artvin’de işletme ruhsatlı yani maden çıkarılan alan yüzde bir bile değil, binde iki. Arama ruhsatlı alan yüzde 22. Arama ruhsatlarından sadece 500 tanesinden bir tanesi işletmeye dönüyor. Keşke Türkiye’de madenler çok olsaydı da memleketin zenginlikleri gün yüzüne çıksaydı ama böyle bir şey yok. Afaki şekilde var olan bazı imkanları başka yerlere çekerek burada olmadık konuları başka yere taşıyorlar. Bu konuda başka şeyler de var, ama şimdi söylemiyorum. Yeri gelince söyleyeceğim. Bu basit bir olay değil, milletin ekmeğiyle oynamayız. Doğa bizim üniversitemizdir, aromatik bitkiler üniversitesidir. Burayı biz organik olarak nasıl daha da güçlendiririz ve ülkenin gündemine taşırız? Biz burada burayı zehirleyecek bir işin içinde olur muyuz? Ama dert o değil, dert ellerinde siyaset malzemesi yok, bir şey yakalayıp bunun üzerine siyaset yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanının dediği gibi, ‘Başarılı olamayacaksınız çünkü AK kadrolar dimdik ayakta." sözleriyle yanıt verdi.

"HES, köylüye ve doğaya zarar vermemeli"

Çelik, HES projelerine de değinerek, “Şimdi dediler ki 'HES var'. HES ile ilgili kararımız şu; eğer köylüye zararı varsa, bitkiye zararı varsa, köylü balkonunda oturduğunda su akarken suyu kesiliyorsa, o güzellikler yok oluyorsa, o balıklarımız yok oluyorsa, burada HES olmaz, arkadaş, mümkün değil. Peki, HES nerede olur? Bomboş dere, ne bahçe var, ne ev var. Orada suyun bir yerden bir yere taşınmasının hiçbir şeye zararı yoksa, oturalım, beraber değerlendirelim. Bunun muhalefeti iktidarı değil, herkese kapımız açık. Doğru yerde ülke kaynaklarını doğru kullanalım, yanlışsa engel olalım diyoruz. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az" ifadesini kullandı.