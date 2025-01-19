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Celal Şengör: Cumhurbaşkanı ile ortak düşünebildiğimiz hiçbir konu yok

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hiçbir konuya ortak düşünmediklerini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı’yla ortak düşünebildiğimiz bir konu bulsam… Yok, hiç yok. Hangi konuyu ele alırsan al tam zıt düşünüyoruz." dedi.

Haber Merkezi
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Celal Şengör: Cumhurbaşkanı ile ortak düşünebildiğimiz hiçbir konu yok
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Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu. Programda doğurganlık hızının azalması sonrası son dönemde alarm veren nüfus sorununa değinildi. O anlarda Özlem Gürses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çocuk ve doğum yardımlarını hatırlattı.

"Hangi konuyu ele alırsan al tam zıt düşünüyoruz."

Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak düşündükleri bir konu olmadığını söyledi. Ayrıca Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tam zıt düşüncede olduklarını belirtti.

"Cumhurbaşkanı’yla ortak düşünebildiğimiz bir konu bulsam…"

Celal Şengör konuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı’yla ortak düşünebildiğimiz bir konu bulsam… Yok, hiç yok. Hangi konuyu ele alırsan al tam zıt düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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