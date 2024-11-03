AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar: Bu iktidar olmasaydı ekmek bulamazdınız

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın, Karasu İlçe Teşkilatı’nın 8. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşma geniş yankı uyandırdı. Bayraktar, Libya, Irak, Suriye ve Gazze örneklerini vererek AK Parti iktidarının Türkiye'yi güçlendirdiğini, özellikle savunma sanayisine yönelik yatırımlarla ülkenin güvenliği sağlandığını ve Türkiye'nin ekonomik sıkıntılara rağmen ayakta kaldığını öne sürdü.

"Bu iktidar olmasaydı yiyecek ekmek bulamazdınız"

"Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ama etrafınızı bir görün. Eğer bu iktidar başta olmasaydı, çevremizde sadece Libya, Irak, Suriye, Gazze olsaydı, bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız" diyen Bayraktar, "Kıbrıs’ta yaşadık bunu. Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayini güçlendirmeseydi, bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu" ifadelerini kullandı.

"Her dediğimiz cennette oluyor ancak"

Bayraktar "Bu iktidarın yapamadığı şeyler elbette var. Her şeyi mükemmel yapsak, her denilen anında olsa… Her denilenin anında olduğu yer var. Her dediğimiz cennette oluyor ancak. Her düşündüğümüz cennette oluyor. Ama cennete gitmenin yolu da buradan geçiyor arkadaşlar. Bu mücadeleden geçiyor." dedi.