AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütü silah bırakmalı ve kendini feshetmeli

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz. Devlet kurumlarımız bölgedeki gelişmeleri takip ederek, sürecin nereye evrildiğini net şekilde göreceklerdir. Şöyle bir konu gündeme getiriliyor. 'Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?' Burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul İl Başkanlığı binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, şunları söyledi:

Gazze halkına en kalbi sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla karanlık 28 Şubat dönemi geride kaldı.

Yasaklarla, baskılarla yıllar içerisinde haksızlıklarla oluşturulmuş, Kürt sorunu ile başörtüsü sorunu Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade ile çözülmüştür.

Terör örgütünün silahlarını bırakması ve feshedilmesi esastır. Artık terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın zamanı gelmiştir. Suriye’dekiler de dahil tüm terör unsurları silah bırakmalıdır. Kürt kardeşlerimize silah çekenler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bulacaktır.

Terörle mücadele konusunda sert ve yumuşak güç unsurlarımız vardır.

Devlet aklı ve milletin özgüveni bu sürecin merceğini oluşturuyor.

İmralı’nın çağrısını terörsüz Türkiye merceğinden değerlendiriyoruz.

Muhalefetin eleştirileri maalesef kalitesiz ve içeriği boştur.