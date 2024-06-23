AK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor

AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe olacak. Ayrıca 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi planlanıyor.

5 il başkanı değişiyor

Kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi beklenirken ilçe başkanları özelinde de çalışmalar yürütülüyor. MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim mesajları vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" özeleştirisinde bulunmuştu.