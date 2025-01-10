AK Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partinin 8'inci Olağan Kongre süreci çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul il kongrelerinin yapılacağı tarihleri ve büyük kongrenin tarihini açıkladı.

Kandemir, A Haber'de katıldığı canlı yayında AK Parti 8'inci Olağan Kongre sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

Kandemir 8'inci Olağan Kongre için, "Şubat ayının son haftası olarak planlıyoruz. Şu anda bütün hazırlıklar ona göre yapılıyor. Tam tarih belli. 23 şubat olarak planlıyoruz. Böylece kongre sürecini de tamamına erdirmiş olacağız." dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir il kongreleri ne zaman?

AK Parti'nin 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan, 30 Kasım 2024'ten bu yana da il kongreleriyle devam eden süreçte 47 ilde kongre yapıldığını hatırlatan Kandemir, 21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongreleri yapılacağını ve böylelikle il kongreleri sürecinin tamamlanacağını bildirdi.

Erdoğan'ın bu şehirlerde bayrak değişimi için değerlendirmelerini sürdürdüğünü söyleyen Kandemir, il başkanlıklarında görev teslimlerinin demokratik bir şekilde yapıldığını ifade etti.

İlçe kongrelerinin yüzde 95'inin yapıldığını aktaran Kandemir, il kongrelerinin de 47'sinin tamamlandığını, bu hafta sonu itibarıyla sayının 56'ya yükseleceğini bildirdi.

İl başkanlarının yüzde 75'i değişti

Erdoğan'ın Rize'de yaptığı uyarıların "adresine" gittiğini kaydeden Kandemir, Erdoğan'ın yaptığı uyarıları talimat olarak gördüklerini bildirdi.

Kandemir, değişim oranlarının il başkanlarında yüzde 75, ilçe başkanlarında ise yüzde 55 olduğunu anımsatarak, bu oranın MYK'de olabilecek değişikliğe ilişkin bir referans verebileceğini kaydetti.

Erdoğan'ın siyasette kadınların varlığını önemsediğini belirten Kandemir, yapılan değişimlerde kadın ilçe sayısını bir önceki kongreye oranla 2 katı arttırdıklarını ve AK Parti'de kadın temsilinde bir eksiklik olmadığını söyledi.