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AK Parti'de milletvekili adayları kimler? Listelerde son rötuşlar!

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde gözler milletvekili adaylarına çevrildi. AK Parti listede son rötuşlarını yapıyor. AK Parti'de milletvekili adayları açıklandı mı? AK Parti milletvekili adayları kimler?

Haber Merkezi
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AK Parti'de milletvekili aday listeleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra 9 Nisan Pazar günü YSK'ya teslim edilecek.

AK Parti'de 81 il için temayül yoklaması yapıldı. 27 Mart'ta alt komisyona çalışmaya başladı ardından milletvekili aday listeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Üst Komisyona sunuldu.

Üst Komisyonun çalışması 3 Nisan'da başladı ve çalışmalarda sona gelindi. Listeler son rötuşların ardından YSK'ya teslim edelecek.

Peki AK Parti'de milletvekili adayı kimler?

AK Parti aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da yapılacak. Milletvekili adaylar yapılacak törenle kamuoyuna tanıtacak.

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