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AK Parti'de MKYK, Erdoğan başkanlığında toplanacak: Yangın faciası masaya yatırılacak

AK Parti Genel Merkezinde bugün yapılacak yılın ilk MKYK toplantısında Kartalkaya’daki yangın faciası masaya yatırılacak.

Haber Merkezi
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AK Parti'de MKYK, Erdoğan başkanlığında toplanacak: Yangın faciası masaya yatırılacak
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AK Parti Genel Merkezinde bugün yılın ilk MKYK toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası ayrı bir yer tutacak. Bilindiği gibi AK Parti, yangına ilişkin Meclis Araştırma önergesi vermişti. Toplantıda MKYK üyeleri konu hakkında fikirlerini sunacak.

Öte yandan MKYK üyeleri, sahadan elde ettikleri veri ve raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri ile paylaşacak.

Ayrıca, Erdoğan, toplantı öncesi AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi programına katılacak. Ankara Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek kongrede bayrak değişimi yaşanacak. 4 yıldır başkanlık görevini sürdüren İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, görevi yardımcısı Yusuf İbiş’e devredecek.

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