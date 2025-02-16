AK Parti’de yeni yönetim için kulis başladı: Kadınlara ve gençlere ağırlık verilecek

AK Parti’de bütün gözler 23 Şubat Pazar günü yapılacak büyük kongreye çevrilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta mesaisinin büyük bölümünü yeni parti yönetiminin oluşumuna ayıracağı belirtildi. Erdoğan’ın kabine ve parti yönetimine yönelik değişim sinyalleri vermesi partideki heyecanı da artırdı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede belirlenecek yeni parti yönetimine girecek isimler konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ’yı görevlendirdi.

Yılmaz ve Âlâ’nın MKYK listesi konusunda taslak çalışma yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na sundukları belirtildi. Erdoğan’ın bazı kurmaylarından da MKYK listesi konusunda isim önerisi aldığı ifade ediliyor.

Kadınlar ve gençler

75 kişiden oluşacak yeni MKYK için demografik yapı, il ve bölge dengesi, kadın ve genç oranı gibi kriterler ön planda tutulacak. Ayrıca bazı bakan yardımcılarının ve TBMM’deki bazı komisyon başkanlarının MKYK’ya taşınabileceği ifade ediliyor.

AK Parti kaynakları, MKYK listesi hazırlanırken partinin ‘hafızası’ olarak görülen bazı isimlerin yerlerini koruyacağı, bunun yanı sıra özellikle genç ve kadın sayısının artabileceğine dikkat çekiyor. Yine eski büyükşehir belediye başkanlarından bazılarının da MKYK’da yer alabileceği ifade ediliyor. AK Parti’nin Ekim 2023’te yapılan olağanüstü kongresinde, 75 kişilik MKYK’nın 49’u değiştirilmişti. AK Parti kulislerinde bu kez de mevcut MKYK üyelerinin en az yüzde 60’ının değişmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bazı isimlere veda

Erdoğan’ın bazı genel başkan yardımcılarına “Sizinle başka kulvarlarda çalışacağız” diyerek, yeni yönetimde yer almayacaklarını söylediği ifade ediliyor. Bu çerçevede 18 kişilik MYK üyelerinden önemli oranda değişiklik beklenirken, bazı isimlerin ise görev alanlarının değiştirileceği kaydediliyor.

Kabineye transfer

Öte yandan, AK Parti kulislerinde kabinede yapılacak değişikliğin kongre sonrasına kalması ihtimalinin arttığı konuşuluyor. Kabine değişimi konusunda Cumhurbaşkanı’nın şu ana kadar kurmaylarıyla herhangi bir değerlendirme yapmadığı ancak, bir toplantı sırasında “Meclis’ten kabineye isim almayı düşünmüyorum” dediği öğrenildi.

AK Parti kaynakları “Bu durumda mevcut milletvekilleri arasından bakan atanması ihtimali yok denecek kadar zayıf” değerlendirmesini yaptı.