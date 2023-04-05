AK Parti'den Akşener'e 'kurşun' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinen Çelik, "İYİ Parti toplantısında Akşener'in Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı dil yakışıksızdır. Akşener'in en büyük icraatı 28 Şubat kararlarını uygulamaktır." ifadesini kullandı.

Akşener'in kurşunları fırlatmasıyla ilgili Çelik, "Son yılların en niteliksiz konuşmasını yaptı. O Meclis sizin kürsüde kurşun sergileyeceğiniz yer değildir. Emniyetin yaptığı açıklama ortada. İlla başka bir hikaye çıkarma peşindesiniz." dedi.

Çelik, Süleymaniye hava sahasının kapatılmasına ilişkin, "Irak Süleymaniye'de terör örgütünün yoğunlaşması var." diye konuştu.