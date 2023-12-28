AK Parti'den Netanyahu'nun Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netenyahu’nun Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.

İsrail Başbakanı Netenyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve birgün hukuk önünde hesap verecektir...

Türkiye’nin terörle mücadelesi, hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir.

Türkiye’nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir.

İsrail’in Filistin’deki işgali ise tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içermektedir.

Netenyahu yönetimi, Filistinli sivilleri bombalamakta, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylemekte, bu insanlar can korkusuyla göç halindeyken yine onları bombalamakta, insanların son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombalamaktadır.

Cumhurbaşkanımız insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netenyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir.

Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek; Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz."