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AK Parti'li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada yaralandı. Karamercan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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AK Parti'li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
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Aydınlar Belde Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın içerisinde bulunduğu otomobil Adilcevaz ilçe çıkışında karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2 başkan ile hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Adilcevaz başta olmak üzere çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralılardan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karamercan'ın ölüm haberi üzerine hastaneye yakınları ve çok sayıda partili geldi.

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