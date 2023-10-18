AK Partili Çelik: Füze, İsrail güvenlik güçleri tarafından atıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında 12. gününe giren İsrail-Filistin çatışması hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelik, yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili, "Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 gün ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk masumlarla dayanışmasının kalbimiz ile onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. İsrail güvenlik güçleri tüm insani değerleri katletmektedir. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 3 günlük bir yas milletimizin bu mazlumlarım acısıyla dayanışması çerçevesinde yürürlüğe girecektir." dedi.

Çelik konuşmasının devamında, "Hala çıkıyorlar 'İsrail'in kendini savunma hakkı var.' diyorlar. İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları çocukları yok etme hakkı mıdır? Bu füze İsrail güvenlik güçleri tarafından o hastane hedef alınarak atılmıştır. ABD Başkanı, burayı başkasının vurduğunu ima ediyor." ifadelerini kullandı.

"Kutlamaların ertelenmesi söz konusu değil"

Çelik, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını şanla şerefle anacağız, kutlamaların ertelenmesi söz konusu değil." açıklaması yaptı.