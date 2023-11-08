AK Partili Gül: Yüksek yargıda çatışma görüntüsü endişe verici
AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay'ın AYM üyeleriyle ilgili suç duyurusu kararını değerlendirdi. Gül, "Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir." ifadesini kullandı.
Abdulhamit Gül, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir.
Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir.
Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden, anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir."