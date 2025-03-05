AK Parti'li Orhan Miroğlu'ndan Sezen Aksu'ya çağrı: Tam zamanı değil mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve ardından partisinin grup toplantısında yaptığı dikkat çeken çağrı, yeni bir sürecin başlamasına neden oldu. Bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, silah bırakma ve örgütün feshi yönünde bir çağrıda bulundu. Öcalan’ın açıklamasına karşılık veren PKK ise ateşkes ilan etti.

AK Parti'li Miroğlu'ndan Sezen Aksu'ya çağrı

Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' olarak ifade ettiği yeni sürece ilişkin pek çok çevreden yorumlar gelmeye devam ediyor. Dikkat çeken çağrılardan biri de AK Parti'li Orhan Miroğlu'na ait. Miroğlu, sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşımda bulundu. Kürt sanatçı Ciwan Haco ile Hülya Avşar'ın 'Esmer' adlı düetlerini paylaşan Miroğlu, Sezen Aksu'ya bir çağrıda bulundu.

Miroğlu'nun paylaşımı ve çağrısı şöyle:

"Civan Haco ve Hülya Avşar düeti. Vaktiyle TV’lerde çok dinlendi. Bu türden düetlere asıl bugün çok ihtiyaç var. Bizimkisi gibi bir barışa ruh vermek başka türlü mümkün olmaz! Sevgili Sezen Aksu, aklıma ilk siz geldiniz, ne dersiniz tam zamanı değil mi?"