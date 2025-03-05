Araştırma: Kadınların maaş beklentisi erkeklerden yüzde 19 daha düşük çıktı

iLab grup şirketlerinden Kariyer.net, 2024'te 1,6 milyondan fazla iş başvurusu sırasında adayların paylaştığı maaş beklentilerini analiz etti. Yaklaşık 4 bini pozisyonu kapsayan çalışmada, kadınların ortalama maaş beklentisinin erkeklere kıyasla yüzde 10 daha az olduğu görüldü.

2025'te analiz kapsamını genişleten şirket, 10 milyondan fazla maaş beklentisini inceledi. Yaklaşık 6 bin farklı pozisyon için paylaşılan maaş beklentileri arasında farkın bir önceki yıla kıyasla arttığı tespit edildi. Kadınların ortalama maaş beklentisi erkeklere göre yüzde 19 daha düşük kaldı.

10 liderden yalnızca üçü kadınlardan oluşuyor

Kariyer.net verilerine göre istihdamda kadın ve erkek oranına bakıldığında üst düzey yönetici seviyesinde de belirgin bir fark bulunuyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da her 10 liderden yalnızca 3'ü kadınlardan oluşuyor. Bu durum, iş dünyasında üst düzey yönetici kademesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için adımlar atılması gerektiğine işaret ediyor.

"Eşitsizlikler tanımlandığı zaman görünür olabilir"

Kariyer.net, "Adını Koyalım" hareketiyle iş dünyasında yaygın olmasına rağmen Türkçe'de tam karşılığı bulunmayan cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Hareket kapsamında, bu durumlara halkın belirlediği isimler için oylama süreci devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi Fatih Uysal, "Adını Koyalım" hareketinin kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukları görünür hale getirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kariyer.net olarak, istihdam ekosisteminde adil ve eşit fırsatlar sunulması gerektiğine inandıklarını kaydeden Uysal, "İş hayatında var olan eşitsizlikleri ancak onları tanımlayabildiğimiz ve adını koyabildiğimiz zaman ortadan kaldırılması için harekete geçebiliriz. Kadınların iş yerinde karşılaştığı görünmez bariyerleri fark edebilmek, bu sorunları çözebilmek için atılacak ilk adımdır." ifadelerini kullandı.

Uysal, şu ana kadar binlerce kişinin bu sürece katkı sunduğunu ve oylamanın hala devam ettiğini vurgulayarak, "İş dünyasında cinsiyet eşitliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu hareketin bir parçası olmak ve iş hayatındaki görünmez ayrımcılıkları görünür kılmak için herkesi oylamaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.