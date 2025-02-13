AK Partili Resul Kurt'a TBMM'de yeni görev

TBMM Genel Kurulunda, Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun üye seçimi tamamlandı.

Seçilen üyeler, farklı siyasi partilerden gelen deneyimli milletvekillerinden oluşuyor. Komisyonun üyeleri arasında yer alan Ak Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, olayın tarafsız ve kapsamlı bir şekilde incelenmesine katkı sağlayacak önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Milletvekili Kurt, olayın detaylarının titizlikle incelenmesi, yangının nedenlerinin açığa çıkarılması ve gelecekte benzer trajedilerin önüne geçilmesi için yürütülecek çalışmalarda aktif rol alacak.

Üye seçimi sürecinde, farklı görüşlerin ve uzmanlık alanlarının harmanlanmasıyla, olayın tüm boyutlarını ele alacak geniş bir çalışma grubu oluşturulmuş durumda.

Komisyon üyeleri aşağıda belirtilen isimlerden oluşuyor.

-Adalet ve Kalkınma Partisi:

• Adıyaman Milletvekili Resul Kurt,

• Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek,

• Erzurum Milletvekili Selami Altınok,

• Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak,

• İstanbul Milletvekili İsmail Erdem,

• İstanbul Milletvekili Nurettin Alan,

• Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal,

• Kayseri Milletvekili Murat Cahid Çıngı,

• Konya Milletvekili Tahir Akyürek,

• Muğla Milletvekili Kadem Mete,

• Niğde Milletvekili Cevahir Özyurt,



-Cumhuriyet Halk Partisi:

• Antalya Milletvekili Cavit Arı,

• Antalya Milletvekili Sururi Corabatır,

• Bolu Milletvekili Türker Ateş,

• İzmir Milletvekili Ednan Arslan,

• Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici,



-Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi:

• Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü,

• İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok,



-Milliyetçi Hareket Partisi:

• Elazığ Milletvekili Semih Işıkver,

• Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk,

-İYİ Parti:

• Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz,

-Yeni Yol Partisi:

• Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar.

Komisyon, ilk toplantısını 13.02.2025 Perşembe günü gerçekleştirerek başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimini yapacak.



Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışarak yangının çıkış nedenlerinden acil müdahale süreçlerine, ilgili kurumların sorumluluklarından yangın güvenliği yönetmeliklerine kadar birçok başlığı ele alarak kapsamlı bir araştırma yapacak. Üç ay sürecek çalışmaların ardından hazırlanacak rapor, hem kamuoyunu bilgilendirecek hem de alınması gereken önlemler konusunda yol haritası oluşturacak.