  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Partili vekiller, kurum ve bürokrasiden şikayetçi, gensoru yeniden gündemde
Takip Et

AK Partili vekiller, kurum ve bürokrasiden şikayetçi, gensoru yeniden gündemde

Son günlerde yaşanan kadına ve çocuklara yönelik şiddet olayları, cinayetler ve bebek ölümleri, toplumda kurumlara olan ‘güven’ duygusunu sarsarken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de tartışılmaya başlandı. AK Partili milletvekilleri her kapalı toplantıda sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Partili vekiller, kurum ve bürokrasiden şikayetçi, gensoru yeniden gündemde
Takip Et

Besti KARALAR

Türkiye’de son günlerde yaşanan olaylar AK Parti içinde yeni bir tartışmayı gündeme getirdi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gözden geçirilmeli, aksaklıklar giderilmeli. Denetim mekanizmaları artırılmalı” eleştirileri yapılmaya başlandı.

Edinilen bilgilere göre; Hükümet ve AK Parti bir süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ölçüyor. Sistemin aksaklıklarını ortaya koyan çalışmalarda en büyük sorunun bürokraside yaşandığı sonucuna ulaşıldı.

Uzun bir süredir AK Partili milletvekilleri de, ekonomiden sonra seçmenin en fazla sağlık sistemini şikayet ettiğini, her kapalı oturumda dile getirdi. Bu konuda hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sunuldu. Milletvekilleri ayrıca bürokraside yaşanan sıkıntıları, kurumların denetim yetersizliğini de rapor haline getirdi.

“Sistemi gözden geçirmemiz gerekiyor”

AK Partili milletvekillerine göre; “Sistemin en büyük aksaklığı kurumlarda ve bürokraside yaşanan sıkıntı. Bürokrat görev sorumluluklarını yerine getirmiyor, böyle olunca kurumların denetim sorunu ortaya çıkıyor. Sağlık sisteminde yaşanan sorunlar var. Personel yetersizliği var. Devlet kurumları vatandaşı özel hastanelere yönlendiriyor. Biz bu sorunları biliyoruz. Sistemi artık gözden geçirmemiz gerekiyor” değerlendirmelerini yapmaya başladılar.

Gensoru yeniden gündemde

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile bakanlarla hakkında Meclis'in yürütme organı üzerinde anayasal araçlar yoluyla herhangi bir siyasi denetimi bulunmuyor. Siyasi kulislerde de şimdi Meclis’in bakanlara denetim yetkisinin yeniden getirilmesi gerektiğini tartışıyor. Parlamenter sistemle birlikte bakanlar hakkındaki en önemli denetim mekanizması olan, ‘gensoru’ kalktı. Meclis’in artık bakanları denetleme yetkisi yok. Milletvekilleri bakanlara sözlü soru önergesi de veremiyor. İki önemli denetim mekanizması Meclis’in elinden alındı. Kulislerde şimdi ‘gensoru’nun önemi de tartışılıyor.

TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası havalimanlarında turuncu alarm!TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası havalimanlarında turuncu alarm!Gündem
İlaca zam geldi! İlaç fiyatlandırmasındaki Euro kuru yüzde 23,5 oranında artırıldıİlaca zam geldi! İlaç fiyatlandırmasındaki Euro kuru yüzde 23,5 oranında artırıldıEkonomi

 

 

Gündem
Narin soruşturmasında baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı
Narin soruşturmasında baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı
Artvin'de çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı
Artvin'de çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı
TUSAŞ saldırısında teröristlerin şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan son yolculuğuna uğurlandı
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Aslan'a veda!
Niğde’de engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğun şiddet sonucu öldüğü iddiası üzerine çalışanlar açığa alındı
9 yaşındaki çocuğun şiddet sonucu öldüğü iddiası: Engelli bakım merkezi çalışanları açığa alındı!
47 terör yuvası yerle bir edildi! TSK operasyondan yeni görüntüler paylaştı
47 terör yuvası yerle bir edildi! TSK operasyondan yeni görüntüler paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı terörü bertaraf etme kararlılığını daha da perçinledi
TUSAŞ'a terör saldırısı! Erdoğan: 'Alçakça bir saldırı'