AK Partili vekiller, kurum ve bürokrasiden şikayetçi, gensoru yeniden gündemde

Besti KARALAR

Türkiye’de son günlerde yaşanan olaylar AK Parti içinde yeni bir tartışmayı gündeme getirdi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gözden geçirilmeli, aksaklıklar giderilmeli. Denetim mekanizmaları artırılmalı” eleştirileri yapılmaya başlandı.

Edinilen bilgilere göre; Hükümet ve AK Parti bir süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ölçüyor. Sistemin aksaklıklarını ortaya koyan çalışmalarda en büyük sorunun bürokraside yaşandığı sonucuna ulaşıldı.

Uzun bir süredir AK Partili milletvekilleri de, ekonomiden sonra seçmenin en fazla sağlık sistemini şikayet ettiğini, her kapalı oturumda dile getirdi. Bu konuda hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sunuldu. Milletvekilleri ayrıca bürokraside yaşanan sıkıntıları, kurumların denetim yetersizliğini de rapor haline getirdi.

“Sistemi gözden geçirmemiz gerekiyor”

AK Partili milletvekillerine göre; “Sistemin en büyük aksaklığı kurumlarda ve bürokraside yaşanan sıkıntı. Bürokrat görev sorumluluklarını yerine getirmiyor, böyle olunca kurumların denetim sorunu ortaya çıkıyor. Sağlık sisteminde yaşanan sorunlar var. Personel yetersizliği var. Devlet kurumları vatandaşı özel hastanelere yönlendiriyor. Biz bu sorunları biliyoruz. Sistemi artık gözden geçirmemiz gerekiyor” değerlendirmelerini yapmaya başladılar.

Gensoru yeniden gündemde

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile bakanlarla hakkında Meclis'in yürütme organı üzerinde anayasal araçlar yoluyla herhangi bir siyasi denetimi bulunmuyor. Siyasi kulislerde de şimdi Meclis’in bakanlara denetim yetkisinin yeniden getirilmesi gerektiğini tartışıyor. Parlamenter sistemle birlikte bakanlar hakkındaki en önemli denetim mekanizması olan, ‘gensoru’ kalktı. Meclis’in artık bakanları denetleme yetkisi yok. Milletvekilleri bakanlara sözlü soru önergesi de veremiyor. İki önemli denetim mekanizması Meclis’in elinden alındı. Kulislerde şimdi ‘gensoru’nun önemi de tartışılıyor.