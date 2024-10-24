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TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası havalimanlarında turuncu alarm!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ)’a yapılan terör saldırısının ardından Türkiye’deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi. Havalimanı giriş çıkışlarında yolculara kimlik kontrolü yapılırken araçlar da arama yapılıyor.

Haber Merkezi
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TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası havalimanlarında turuncu alarm!
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TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye geneli güvenlik önlemleri arttırıldı.

Terör örgütünün havalimanlarına yönelik saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklama

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir” denildi. 

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