AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi için adı neredeyse kesinleşen Hamza Dağ kimdir?

AK Parti'nın bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak olan aday listesinde adı geçmesi beklenen isimlerden birisi de Hamza Dağ. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak listede Hamza Dağ'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi için adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyet Halk Parti'sinde ise henüz herhangi bir aday üzerinde karar kılınmış değil. Peki Hamza Dağ kimdir? İşte ayrıntılar...

* Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.

* AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre’de İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

* 2011 seçimleri ile 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

* 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.

* 2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

* 24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan Kongre ve 7 Ekim 2023’teki 4. Olağanüstü Kongre’de MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Hamza Dağ evli ve 4 çocuk babasıdır.