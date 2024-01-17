AK Parti'nin Ankara adayı olarak adı hemen hemen kesinleşen Turgut Altınok kimdir?

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok isminde karar kıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul dahil 26 il belediye başkan adayını açıklamıştı. AK Parti'nin İstanbul adayı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmuştu.



Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir, toplamda 48 belediye başkan adayını yarın 14.00'da ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle kamuoyuna duyuracak.

14 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurulan toplantı, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti.

Turgut Altınok, adaylığının yarın resmen açıklması halinde, CHP'nin adayı mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı yarışacak.

Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı.

Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi’nden “Profesör” payesi aldı.

Siyasete Ülkü Ocakları'nda başladı

Siyasi hayatı “Ülkü Ocakları’nda” başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

12 Eylül Darbesi’nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.