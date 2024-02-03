AK Parti'nin Kocaeli adayları açıklandı

EKONOMİ - KOCAELİ

AK Parti’de 12 ilçe belediye başkan adayının dün akşam açıklanmasının ardından il başkanlığı tarafından hazırlanan belediye başkan aday tanıtım toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti yerel seçimlerde dört belediye başkanını değiştirdi. Derince’de Zeki Aygün, Karamürsel’de İsmail Yıldırım, Kandıra’da Adnan Turan ve Dilovası’nda Hamza Şayir değişen isimler oldu. AK Parti 7 ilçe başkanı ile yola devam edildi. Gölcük, Başiskele, Karamürsel, Körfez, Çayırova, Gebze ve Darıca Belediye Başkan adayları değişmedi. İzmit’te ise CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in karşısında yarışacak aday Muharrem Tutuş’un adı açıklanırken Kandıra’ya Erol Ölmez, Karamürsel’e Mesut Çetinkaya, Derince’ye İbrahim Şirin, Dilovası’na Ramazan Ömeroğlu aday gösterildi.

“Seçim sürecini birlik ve beraberlik içinde yürüteceğiz”

Kocaeli’nin 31 Mart'ta gerekeni yapacağına inandığını dile getiren Talus, “Büyükşehir Başkanımız yeniden adayımız olarak çalışmalara devam ediyor. Kendi rekorumuzu yenileyerek, Kocaeli semalarında bayrağımızı dalgalandıracağız. AK Parti davasına gönül vermiş her kişi belediye başkanı olacak şartlara haizdir. Tüm aday adayı olan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Süreci çok güzel götürdük. Her bir aday adayı adayın destekçisi olacaktır. Bildiğimize gördüğümüze göre hareket edeceğiz. Bazı partilerin bazı sıkıntıları bize bulaşmadı. Kavgamız gürültümüz olmadı. Aday çıkarmayan Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimiz gibi 13-0 yapmak için hazır mıyız? Teşkilatlarımıza güvendik. Bu süreci birlik beraberlik içinde yürüteceğiz” dedi.

“Makamlar milletimize hizmet etme yeridir”

Kocaeli’de olmaktan büyük bir keyif aldığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Kocaeli teşkilatlarımız açısından bizim gözbebeğimiz olan bir il. Bizim için bu makamlar milletimize hizmet etme yeridir. Biz makamlara değil davamıza bağlı oluruz. Bize bir yer verilmedi diye bırakıp gidemeyiz, kenara çekilemeyiz, bana ne diyemeyiz. Biz makam olsun olmasın bu davanın bir neferi olarak Cumhur İttifakına destek vermeye mecburuz” ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz tarafından açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Kartepe- Mustafa Kocaman

Başiskele- Yasin Özlü

Gölcük- Ali Yıldırım Sezer

Darıca Muzaffer Bıyık

Karamürsel- Mesut Çetinkaya

Dilovası- Ramazan Ömeroğlu

Çayırova- Bünyamin Çiftçi

Derince- İbrahim Şirin

Gebze- Zinnur Büyükgöz

Körfez- Şener Söğüt

Kandıra- Erol Ölmez

İzmit- Muharrem Tutuş