AK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu

Mart 2024’te yapılacak yerel seçim takvimi çerçevesinde temayül (eğilim) yoklamasını tamamlayan ve aday tespit çalışmalarına yoğunlaşan AK Parti'de kampanya çalışmalarına da hız verildi.

Bu kapsamda kampanyasını, "gerçek belediyecilik" iddiası üzerine inşa eden AK Parti, bu süreçte kullanılacak ana sloganı ise "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti’dir" olarak belirlendi.

Partide seçim takvimi çerçevesinde propaganda sürecinin başlatılması ve adayların tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri üzerinde duruluyor.

Öne çıkan iki tarih

İstanbul başta olmak üzere bir grup büyükşehir belediye başkan adayının açıklanmasının planlandığı 7 Ocak ya da AK Parti’nin 28’i büyükşehir ve 46’sı büyükşehir statüsünde olmayan il olmak üzere toplam 74 adayının aynı anda açıklanmasının planlandığı 15 Ocak tarihleri öne çıkıyor.

Aday tanıtımına ilişkin 7 Ocak takviminin işletilmesi durumunda bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının Haliç Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladığı tarih olarak öne çıkan 15 Ocak takviminin işletilmesi durumunda ise adayların Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.