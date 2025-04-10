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Akademisyen Levent Dölek'in de aralarında olduğu 4 kişi tahliye edildi

Saraçhane eylemleri ve üniversite öğrencileriyle dayanışma boykotuna katılması nedeniyle tutuklanan Akademisyen Levent Dölek'in de aralarında bulunduğu 4 kişi için tahliye kararı verildi.

Haber Merkezi
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Akademisyen Levent Dölek'in de aralarında olduğu 4 kişi tahliye edildi
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoların ardından gözaltına alınan öğrencilerle dayanışma göstermek amacıyla Eğitim-Sen bir günlük iş bırakma kararı almıştı.

İş bırakma kararının ardından İstanbul Üniversitesi'nde görevli, Eğitim Sen üyesi İstanbul Üniversitesi İş Yerli Temsilcisi, akademisyen Levent Dölek evinden gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eğitim-Sen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan akademisyen Levent Dölek'in tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Levent Dölek ile birlikte 3 kişinin daha tahliye edildiği öğrenildi. Açılan dava kapsamında haklarında adli kontrol kararı bulunan diğer sanıkların ise adli kontrol kararları da kaldırıldı.

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