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Devlet Tiyatroları'nda bilet fiyatları yüzde 300 zamlandı

Devlet Tiyatroları'nda tam biletler 115 liradan 450 liraya, indirimli biletler ise 70 liradan 330 liraya yükseldi.

Haber Merkezi
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Devlet Tiyatroları'nda bilet fiyatları yüzde 300 zamlandı
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Devlet Tiyatroları’nda 2 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yeni bilet fiyatları, izleyicilerin tepkisini çekti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de birinci kategori tam bilet fiyatı, 115 liradan 450 liraya yükseldi. İndirimli bilet fiyatının ise 70 liradan 330 liraya çıkmasıyla zam oranı ortalama yüzde 300’ü buldu.

Halk TV'nin aktardığına göre, büyük artış sonrasında Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS), söz konusu duruma yönelik bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sanat kurumları kar-zarar mantığıyla değerlendirilemez. Devlet tiyatrosunun bilet gelirleri, kurumun bütçesine değil, genel bütçeye aktarılmaktadır. O halde, bütçenin belini doğrultacağız diye, halkın belini bükmenin bir mantığı var mıdır? Yoksa bu bilet fiyatları karşısında, düşecek seyirci sayısını bahane ederek Devlet Tiyatrosu’nun varlığı hakkında daha başka planlar mı düşünülmektedir?”

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