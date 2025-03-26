Akademisyenlere ve öğrencilere şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde süren protestolar, yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Sabah saatlerinde İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda, akademisyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Diplomasının iptal edilmesi ve hakkında yürütülen soruşturma sonucu tutuklanmasının ardından, İmamoğlu’na destek amacıyla gerçekleştirilen protestolar yedinci gününe girdi. Üniversite kampüsleri ve kent merkezlerinde yoğunlaşan eylemler, gençler ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilmeye devam ediyor.

Bazı akademisyenlerin de gözaltına alındığı bildirildi

Sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltı dalgasında, üniversite öğrencilerinin öncülüğünde başlatılan boykotlara destek veren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi bazı akademisyenlerin de gözaltına alındığı bildirildi. Evrensel gazetesinin aktardığı bilgiye göre, gözaltına alınan isimler arasında İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Levent Dölek de yer aldı.

İnsan hakları savunucuları ve akademik çevreler, gözaltıları "ifade özgürlüğüne ve barışçıl protesto hakkına yönelik bir müdahale" olarak değerlendirirken, resmi makamlardan henüz operasyonlara ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.