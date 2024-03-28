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Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.38'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.  Depremin, 6.87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.