Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.38'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6.87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 28, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - [265.50 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-28
Saat:12:38:01 TSİ
Enlem:34.43111 N
Boylam:26.49611 E
Derinlik:6.87 km
Detay:https://t.co/SgQHZCw4o0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi