Alo 170 sorgulama talebi: EYT başvuru durum sorgulama nasıl yapılır? 

EYT'yle emekli olmaya hak kazananların başvuruları SGK tarafından işleme alınıyor. EYT'yle emekli olmak isteyenler ise başvurularının sonuçlanmasın bekliyor.

EYT'de başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? DYS evrak takip numarası ile başvuru sorgulanabilir, bunun dışında buşvurunun ne aşamada olduğu nasıl öğrenilir?

EYT'de Mart ayının başında başvuru yapan EYT'liler 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini aldılar. Başvuru işlemini Mart'ın sonuna bırakan EYT'liler ise "EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Emeklilik işlemleri için SGK'ya başvuru yapan ancak aradan bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen maaş tahsis edilmeyenler, başvurularının durumunu öğrenmek için sorgulama yapıyor.

EYT başvuruları e-devlet üzerinden veya direkt SGK'ya dilekçe ile başvuru yapılarak oluşturuluyor ancak başvuranlar uzun bir bekleme süresi ile karşı karşıya kalıyor.

Peki başvuruların ne aşamada olduğu nasıl öğrenilir?

Bunun için SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden ulaşılaram sorgulama yapılabilir.

SGK'nın Alo 170 hattı da başvuruların ne aşamada olduğunu öğrenmek için bir diğer kaynak. Alo 170'te emeklilik işlemleri menüsünden müşteri temsilcisine ulaşılıp emeklilik başvuru durumu hakkında bilgi alınabiliyor.

Emekli başvurusunu tamamlayanlar, Alo 170 temsilcisinin oluşturduğu bir taleple SGK'ya başvurunun durumunu sorabiliyor, SGK'da başvuru sahibihe Alo 170 kanalı ile son durum hakkında bilgi veriyor.

EYT emekli başvurusunun işleme alındığı nasıl anlaşılır?



EYT başvuru işlemi yapılanların e-Devlet üzerindeki çalışma hayatım bölümünde prim gün ve sigorta süresi ekran bilgisi değişiyor. Çalışma hayatım bilgileri kayboluyor.



Öte yandan emeklilik işlemleri gerçekleştiği halde maaşları yatmayan hak sahipleri, bankalara durumunu bildirip tahsis için ek işlem yapıyor. Ortak havuza düşen maaşlar bankaların yaptığı bir işlemle kişisel hesaplara alınıyor.