Amasya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Amasya'nın Merkez ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Amasya Merkez’de saat 20.20’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 16,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Merkez (Amasya)
Tarih:2025-04-24
Saat:20:20:07 TSİ
Enlem:40.58556 N
Boylam:35.97694 E
Derinlik:16.6 km
Detay:https://t.co/rL7cJTmf24@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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