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Amasya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Amasya'nın Merkez ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Amasya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Amasya Merkez’de saat 20.20’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 16,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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