Ankara 2,3 şiddetinde sallandı: Büyük depremin habercisi mi?
AFAD Deprem Dairesi, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi...
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AFAD Deprem Dairesi Ankara Etimesgut'ta 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem saat 12.17'de gerçekleşti. Depremin derinliği 15,9 km olarak açıklandı.
Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş depreme ilişkin "Ankara ve çevresinde minik-küçük deprem üreten kısa normal ve doğrultu atımlı kırıklar bulunmaktadır. Büyük deprem üretemezler" görüşünü dile getirdi.