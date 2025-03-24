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Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma izni!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerine yönelik müfettiş incelemesinin tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, incelemenin 130 konseri kapsadığı belirtilirken, 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Haber Merkezi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma izni!
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

9 belediye çalışanı hakkında inceleme 

ABB'den yapılan açıklamaya göre "Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır." denildi

ABB çalışanları karara itiraz edecek

Soruşturmaya konu edilen 9 belediye çalışanı hakkında işlem yapılmasının önünü açan karara karşı, hukuki sürecin başlatıldığı da duyuruldu. Açıklamada, bu kişilerin Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunacakları ifade edildi.

 

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