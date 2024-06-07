Ankara Sanayi Odası’ndan miniklere çevre bilinci

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. OSB Anaokulu çevre günü nedeniyle çocuklara çevre bilincini aşılamak için bir eğitim programı düzenledi. Çocuklar, aldıkları eğitimin yanında, mıntıka temizliği yaparak gözlemde bulundular, doğayı korumanın önemini kavradılar. Etkinlikle, büyüklere yönelik farkındalık oluşması da amaçlandı.

Anaokulu öğrencileri ve öğretmenler, okul idarecileri; Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Müdür Yrd. Kamil Sunal ile birlikte temizlik yaptılar. Etkinlik kapsamında çevre koruma ve çevre bilincine yönelik eğitici faaliyet de yürütüldü.

Niyazi Akdaş, çocukların gösterdiği gayreti ve evreye olan duyarlılıklarını överken, Gürsoy Osman Bilgin çocukların çevre bilincinin toplumun genel bilinci üzerinde olumlu etkiler yaratacağını ifade etti. Türkmen Hacıhaliloğlu ise, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini ve çocukların çevre konularında bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.